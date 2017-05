Moradores de residencial entregue pelo Governo vão pagar de R$ 25 a R$ 80 por casa própria

Trezentas famílias que vivem em Fátima do Sul realizaram o sonho da casa própria. Nesta quarta-feira (17.5), o Governo do Estado repassou as chaves dos imóveis aos mutuários, que vão pagar de R$ 25 a R$ 80 mensais pela moradia.



“O residencial foi pensado para famílias com renda mensal de até R$ 1,6 mil. É um residencial humanizado, que possui duas quadras, dois parquinhos e duas academias ao ar livre”, destacou a diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez, que representou o governador Reinaldo Azambuja na solenidade de entrega.

Com total de 42,80 m², cada moradia possui dois quartos, sala, cozinha, banheiro e sistema de aquecimento solar. As unidades foram construídas no Loteamento Jardim dos Ipês. Ao todo, o residencial custou R$ 15,1 milhões aos cofres públicos – parceria dos governos Federal, Estadual e Municipal.

Os beneficiários são famílias associadas à Comissão de Regularização de Favelas (CRF), entidade responsável por todo o processo, da concepção até a execução da obra, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida Entidades.

Aos 68 anos de idade, a aposentada Maria Lino da Silva foi uma das contempladas. Tô muito emocionada e contente por ter consigo uma casa, depois anos esperando. É uma alegria que não cabe em mim”, disse.

Também participaram da cerimônia de entrega das chaves a prefeita de Fátima do Sul, Ilda Machado; o vice-prefeito Altair Albuquerque; o superintendente regional da Caixa, Evandro Narciso de Lima; o presidente da Organização Não Governamental CRF (Comissão de Regularização de Favelas), Valdo Pereira de Souza; e a deputada estadual Grazielle Machado, além de vereadores e secretários municipais.