Com temperaturas altas o risco de queimaduras e desidratação aumentam nessa época do ano

Entramos no verão nesta sexta-feira (21) e a estação mais quente do ano, pede cuidados a mais com a saúde e na hora da diversão em festas de fim de ano e férias.

Campo Grande registrou nessa semana 34 graus, com a sensação térmica de 39°C segundo o meteorologista Natalio Abraão. Ele informou também que Três Lagoas teve o maior registro com 38°C e sensação térmica de 44 graus. Nom fim de semana, as temperaturas continuam altas e a máxima pode chegar a 35°C.

Com o calor intenso as pessoas procuram alguma forma de se refrescar, seja tomando banho de piscina, rios, lagos e até de mangueira e isso acarreta cuidados a mais, na hora de se banhar e também em relação a pele. Trabalhadores que ficam em exposição contínua ao sol também devem atentar-se com a saúde, usando blusas de manga longa e protetor solar.

O motoboy Fauze Garcia, 29 anos, que presta serviços para uma empresa de contabilidade, trabalha diariamente sob o sol escaldante da capital. Para evitar queimaduras, os motociclistas geralmente usam camisa manga longa e luvas. “Pego no trabalho às 7h da manhã e vou até às 18h. Já saio de casa com calor, tenho que usar camisa de mangas, calça jeans, luvas e capacete. Ao meio dia meu rosto está vermelho feito pimentão, é muito quente e abafado dentro do capacete. E quando chego em casa, preciso esperar a água da caixa esfriar um pouco para tomar banho, e mesmo usando protetor solar as queimaduras são frequentetes. Campo Grande é o inferno de tão quente”, reclama Garcia.

Moradores de rua também ficam tempos maiores ao sol, muitas vezes queimam os pés ao andar descalços e se deitam em calçadas quentes. Com a falta de ingestão de líquidos eles também podem sofrer com desidratação e correm mais riscos de doenças como micoses devido ao suor intenso e falta de limpeza na pele.

Hoje pela manhã, a equipe de reportagem do JD1 Notícias, flagrou o momento em que um andarilho, tomava banho de mangueira na calçada de uma loja próxima ao centro.

Em contato com a Secretaria de Assistência Social do município (SAS), foi informado que a mesma atende pessoas em situação de rua através do Centro POP que funciona em horário comercial, promovendo atividades de ressocialização e fortalecimento de vínculos, de segunda a sexta das 7h30 ás 17h. Foi esclarecido que além dos atendimentos garantidos por lei: documento, encaminhamento para tratamento em comunidades terapêuticas, alimentação, banho e roupas, existe o Serviço Especializado em Abordagem Social, que funciona 24h ininterruptas com o acolhimento e orientação a quem está nas ruas, caso a pessoa faça o aceite, é encaminhada ao Cetremi aos finais de semana e a noite, ou centro Pop se for no horário comercial. A SAS concluiu a nota dizendo que o acolhimento existe em qualquer momento do ano, frio ou calor.