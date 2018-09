Uma rua nos Jardim Los Angeles, que fica na região sul de Campo Grande, vem deixando os moradores e quem passa pelo local, muito indignado com a situação da via, um lago se formou no cruzamento da rua Engenheiro Paulo Frontin, com Aucélio Souza Castro e na mesma rua um pouco mais a frente, quase chegando na BR-262, o descarte ilegal de lixo por parte da população.

A moradora do bairro, Anadir Nunes, cobra a prefeitura para tomarem alguma providência, pois não dá para viver naquela situação, ele pede para o Marquinhos Trad, olhar para o bairro onde vive a mais de uma década.

A aposentada Leocádia Rodrigues de Oliveira, com medo de algum acidente, acabou colocando um tronco de madeira em sua calçada, para que os ônibus, carros, caminhões e outros veículos que passam pelo local, desviem.

Parte da rua é asfaltada, mas o restante da via, que não tem pavimentação, tem deixados os moradores de "cabelo em pé", quando chove a rua fica intransitável. A lama e o lixo jogado pelos moradores deixa o local com mal cheiro e quem vive ali, está contando os dias para trocar de casa, comentou um comerciante da região.

O JD1 Notícias entrou em contato com a assessoria da SEMADUR (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana), que informou que as denúncias podem ser feitas pelo telefone 156, que uma equipe de fiscais vai até o local, e quem for autuado pode pagar uma multa de R$ 2.243,00 à R$ 8.972,00. E um meio mais rápido é entrar em contato com a Guarda Municipal pelo telefone 153, que os militares podem atuar a pessoa que está fazendo o descarte ilegal de lixo, por crime ambiental.