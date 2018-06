Moradores espancam e amarram jovem que cometeu furtos

Na noite desta segunda-feira (25), um jovem foi espancado e amarrado por moradores de um bairro em Coxim, depois de furtar casa e carro.

De acordo com informações do Edição MS, Adriano Maia, 27 anos, estava visivelmente transtornado, provavelmente pelo uso de álcool e drogas. Ele deu trabalho aos policiais militares, que acionaram o Corpo de Bombeiros.

Adriano alegava que não conseguia andar, e mesmo algemado, se debatia muito. Por isso, os policiais não conseguiram colocá-lo na viatura. Somente com a chegada do socorro é que o rapaz foi levado para o Hospital Regional Álvaro Fontoura.

Maia afirmou que cometeu os roubos a mando de outras pessoas, que lhe deram uma caixa de pedra (crack). Segundo o jovem, ele furtou pelo vício, mas afirmava em todo instante que não era ladrão.

Ainda segundo informações do Edição MS, Maia entrou na residência de uma mulher e roubou diversos objetos, inclusive joias. Em seguida o jovem furtou cosméticos que estavam dentro de um veículo, na mesma região.

As agressões teriam partido de moradores do bairro que ouviram os pedidos de socorro da primeira vítima. Durante a perseguição, Adriano se jogou dentro de um buraco no final da rua, mas foi alcançado pelos moradores, que o agrediram e amarraram até a chegada da Polícia Militar.

Depois de receber atendimento médico, o autor foi levado para a delegacia, para esclarecimento dos fatos. Pelo menos uma das vítimas foi identificada e orientada a seguir para a Delegacia da Polícia Civil.