Moradores já registram falta de gás em distribuidoras

Não é apenas combustível que está faltando em Três Lagoas - a 336 km de Campo Grande, moradores já estão sentindo galta do botijão de gás também está em falta na cidade.

Segundo o site JP News, em contato com algumas revendedoras da cidade e foi informada que não tem mais o produto. A falta do produto no município é reflexo da greve nacional dos caminhoneiros que chega ao quinto dia nesta sexta-feira (25).

Representantes das revendedoras informaram que, em alguns locais, o produto acabou ela manhã . Em Três Lagoas, em alguns supermercados já falta também legumes e verduras.