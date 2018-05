Moradores mobilizam abaixo-assinado para volta de servidora do Aero Rancho

Moradores e servidores públicos lançaram um abaixo-assinado nesta terça-feira (15) pedindo a volta da ex-gerente do CRS (Centro Regional de Saúde) , Eunice Nazaeeth, do bairro Aero Rancho – região sul de Campo Grande. A mobilização ainda acredita que a exoneração faça parte de um jogo político para as eleições.

Segundo um funcionário, que preferiu não se identificar, a ex-servidora mora há 25 anos na região e trabalhava no local há 20, o que facilitava no diálogo com os pacientes do bairro. Os colegas de trabalho se surpreenderam quando ela recebeu a carta de demissão logo após voltar das férias.

“Estamos visitando as casas e fazendo uma mobilização no bairro. Ela é bem conhecida na região. Depois das férias, em abril, eles mandaram a decisão de exoneração. Essa [servidora] que entrou é de outro bairro e a mudaram para cá. A gente acha que é um jogo político, até mesmo porque ouvimos falar que eles [gestão] querem especialistas na área, mas o ministério [Público Estadual] manda recomendação. Tem muitos postos de cargo comissionado, que é por recomendação”, disse.

O abaixo-assinado pretende colher cerca de mil assinaturas, e está endereçado ao prefeito Marquinhos Trad (PSD). A equipe de reportagem do Jornal de Domingo entrou em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura, mas não obteve resposta.