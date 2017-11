Moradores pedem ajuda a vereador devido às condições precárias de Praça no Tiradentes

A situação das praças de Campo Grande tem sido alvo constante de reclamação da população. Sujeira, mato alto e falta de manutenção em brinquedos são os principais pontos apontados como problemáticos.

Na sexta-feira (24), o vereador Otávio Trad foi pessoalmente verificar as condições de uso da Praça Jorge Razuk no bairro Tiradentes. O parlamentar recebeu mensagens em sua página no Facebook nas quais os moradores do bairro relatam problemas como falta de iluminação, de segurança e precariedade dos brinquedos.

Durante a visita, se deparou com a praça suja, cestos de lixo estão abarrotados, há lixo espalhado pelo chão, o mato realmente está muito alto e há brinquedos do parque infantil como balanço, gira-gira e gangorra, quebrados, sem condições mínimas de segurança para uso das crianças que frequentam a praça.

“Essa praça é um local de lazer da população, muitas famílias vêm com seus filhos e realmente a atual condição prejudica o uso seguro e apropriado do local. Por isso, hoje mesmo, já encaminhamos ao Executivo Municipal, uma indicação para que seja feita a limpeza da praça, a manutenção dos brinquedos do parque infantil, a troca de lâmpadas e também solicitamos a presença da Guarda Municipal, pelo menos no período noturno em rondas.”