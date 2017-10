Moradores pedem melhorias na Praça do Coopharádio

A vereadora Enfermeira Cida Amaral apresentou na sessão ordinária desta terça-feira (23), indicações cobrando à Prefeitura sobre melhorias ao Bairro Coopharádio, região sul de Campo Grande. Moradores gravaram vídeos pedindo que sejam feitas limpezas e instalação de uma academia ao ar livre na Praça da localidade, que fica na Rua Caldas Aulete.

Nelson Corrales frisa que, o bairro é um dos mais antigos de Campo Grande. A praça é bem localizada, conta com uma área verde, porém, faltam aparelhos de ginástica, assentos e iluminação. Mário Botelho afirma que, é necessária a instalação de uma academia ao ar livre, principalmente para atender o público da terceira idade.

As indicações foram encaminhadas ao prefeito Marquinhos Trad e ao secretário municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação, Rudi Fiorese. De acordo com a vereadora, a atividade física é uma questão de saúde pública.

“Os benefícios inerentes à prática da atividade física são amplamente reconhecidos. De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), a atividade física reduz o risco de morte prematura por doenças cardiovasculares, diabetes do tipo II e cancro do cólon, além da depressão e a ansiedade, também controla o peso, reduz a hipertensão arterial, mantém a saúde e o bom funcionamento do sistema muscular, melhora a mobilidade e promove o bem-estar psicológico”, alerta a Enfermeira Cida, que atualmente preside a Comissão Permanente de Assistência Social e do Idoso.