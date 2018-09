A diretora-presidente do Instituto Mirim de Campo Grande, Cláudia Penteado, 55 anos, morreu nesta terça-feira (4), após complicações de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

O anúncio foi feito nesta tarde pela assessoria da prefeitura de Campo Grande. No Facebook, o Instituto divulgou uma nota de pesar. “Com muito pesar e tristeza em nossos corações que informamos que a senhora Cláudia Penteado, diretora presidente do Instituto Mirim faleceu há pouco”, publicou.

No trabalho, amigos lamentaram a partida da colega, que deixou como principal marca o amor com que tratava a todos. “Era um ser humano extraordinário. Quando assumiu o Instituto Mirim, enfrentou muitos desafios, mas sempre conduziu tudo da melhor forma possível. Uma coordenadora, líder de todos aqui. Sempre conduzindo tudo com amor, respeito e tendo como maior preocupação os adolescentes. Tudo o que ia fazer era pensando no bem deles”, descreveu Silvia Almeida de Souza, superintendente administrativa do Instituto Mirim de Campo Grande.

Cláudia deixa duas filhas, um filho e netos.