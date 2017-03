Morre, aos 61 anos, Gilberto Corrêa Lopes

Morreu, aos 61 anos, na noite de sexta-feira (3) o presidente da escola de samba Cinderela Tradição do José Abrão, Gilberto Corrêa Lopes. Sambista foi vítima de um infarto fulminante.

De acordo com informações, Gilberto começou a passar mal em casa por volta das 23 horas desta sexta-feira. Ele chegou a ser socorrido, mas acabou morrendo.

O corpo do presidente será velado no centro comunitário do bairro José Abrão, em Campo Grande a partir de 12h. Ele será enterrado no cemitério Santo Amaro no sábado (5)pela manhã.