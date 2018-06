Morre, aos 89 anos, pai de Michael Jackson

Joseph Jackson, pai de Michael Jackson, morreu nesta quarta-feira (27), aos 89 anos. As informações são do TMZ. Joseph estava hospitalizado desde o começo de junho batalhando contra um câncer terminal.

O tipo de câncer que Joe enfrentava ainda não foi revelado oficialmente. De acordo com a Variety, ele tinha câncer no pâncreas de estágio 4. Na semana passada, Jermaine Jackson, 63, irmão do rei do pop, deu um depoimento ao site sobre a decisão do pai de impedir que os familiares o visitassem no hospital.

"Ninguém sabia o que estava acontecendo. Não deveríamos ter que implorar e argumentar para vermos nosso próprio pai, especialmente em um momento como este. Estamos sofrendo. Não nos disseram onde ele estava e não nos deram todas as informações. Mesmo do médico. Minha mãe estava preocupada, ele está muito frágil, não tem muito tempo. A família precisa estar ao lado dele, essa é a nossa única intenção em seus últimos dias", disse Jermaine.

Joe, como também é conhecido, incentivou desde cedo que seus filhos investissem na carreira artística. Desde pequenos, eles foram treinados rigidamente para serem cantores e dançarinos e lançou o grupo de música pop The Jackson 5 à fama internacional.

Além de Michael, Joe teve 10 filhos com Katherine Jackson: Janet, Jermaine, La Toya, Rebbie, Randy, Jackie, Marlon, Tito, Joh'Vonnie e Brandon. O casal ficou junto por mais de 60 anos.

Ele estava com a saúde debilitada há alguns anos. Em 2016, Joe foi hospitalizado por ter febres altas. Em 2015, ele teve um AVC e três ataques cardíacos, quando colocou um marcapasso.