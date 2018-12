O ex-presidente dos Estados Unidos George H.W. Bush morreu nesta sexta-feira (30), aos 94 anos, de acordo com comunicado seu filho e também ex-presidente George W. Bush. O ex-piloto de guerra governou o país entre 1989 e 1993.

“Jeb, Neil, Marvin, Doro e eu anunciamos com tristeza que, depois de 94 anos extraordinários, nosso querido pai morreu”, disse George W. Bush no comunicado. Bush pai, como era conhecido, morreu oito meses depois de sua esposa, a ex-primeira-dama Barbara Bush, com quem esteve casado durante 73 anos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em comunicado, homenageou Bush e destacou que o ex-presidente guiou a nação no fim da Guerra Fria. “Com bom critério, bom senso e uma liderança imperturbável, o presidente Bush guiou nossa nação e o mundo a um pacífico e vitorioso fim da Guerra Fria”, afirmou. “Como presidente, assentou as bases para décadas de prosperidade que lhe seguiram”, continuou Trump.

Em 2016, apesar de seus persistentes problemas de saúde, Bush tornou pública sua rejeição a Trump depois que o agora presidente dirigiu fortes ataques contra seu filho e ex-governador da Flórida, Jeb Bush, nas primárias do Partido Republicano. Além disso, o empresário não compareceu ao funeral de Barbara Bush em abril.

Trajetória

George H.W. Bush foi piloto durante a Segunda Guerra Mundial, congressista, embaixador na ONU, diretor da CIA, vice-presidente de Ronald Reagan entre 1981 e 1989 e pôs fim a uma carreira política de quatro décadas como presidente.