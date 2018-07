Morre Carlos Ronald Albaneze, ex-conselheiro do TCE-MS

O velório está sendo realizado no Cemitério Jardim das Palmeiras

Morreu na madrugada desta terça-feira (10), o conselheiro aposentado Carlos Ronald Albaneze, 82 anos. Segundo assessoria de comunicação do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE/MS), o ex-conselheiro morreu no hospital, próximo de familiares.

Carlos Ronald Albaneze foi um dos sete primeiros conselheiros a comporem o TCE/MS, nomeado para o cargo em 24 de março de 1980, e se aposentando em 21 de novembro de 2008.

Foi presidente da Corte de Contas por três vezes, nos biênios 1981/1982; 1989/1990 e 1995/1996, também exerceu a vice-presidência em duas oportunidades, nos anos de 1985/1986 e 2007/2008.

Nascido em Corumbá, ele era formado na Faculdade de Odontologia de Campinas e antes de ser nomeado no TCE-MS exerceu mandato de vereador pela cidade de Corumbá, assumindo a prefeitura interinamente em 1970 e logo após eleito duas vezes deputado estadual entre os anos de 1971/1975 e 1975/1979.

Velório e sepulamento

O velório está sendo realizado no Cemitério Jardim das Palmeiras, localizado na avenida Tamandaré, 6.934, Jardim Seminário, desde às 11h. O sepultamento está previsto para às 16 h.

O TCE/MS mantém luto com as bandeiras hasteadas a meio-mastro.