Morre Elias Karmouche, o

Morreu na tarde desta quarta-feira (7), aos 96 anos, no Hospital Miguel Couto, em Campo Grande, Elias Abdo Karmouche, pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Mansour Elias Karmouche.

De acordo com informações, Elias Karmouche sofreu um AVC há 14 anos que o deixou com sequelas. Há alguns dias ele foi internado com complicações e não resistiu, morrendo na tarde desta quarta.

Elias era libanês e morava na Capital desde a década de 50. Foi um dos primeiros comerciantes da cidade e montou vários estabelecimentos. Um deles funciona até hoje, a Elétrica Alvorada, primeira loja de material elétrico de Campo Grande localizada na Avenida Calógeras.

O velório será realizado no Cemitério Parque das Primaveras a partir das 20 horas desta quarta-feira e o sepultamento será às 10h30 de amanhã (8)