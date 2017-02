Morre ex-conselheiro do TCE/MS Augusto Wanderley

Morreu nesta sexta-feira (03) o ex-conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul Augusto Wanderley. De acordo com informações preliminares após uma queda em consequência de um mal súbito, o ex-conselheiro foi encaminhado para o Proncor Geral e lá estava internado há mais de três meses. Após complicação morreu nesta tarde.

O velório está marcado para iniciar às 7 horas deste sábado (4) no Cemitério Parque das Primaveras. O sepultamento será às 15 horas.

História

Natural de Corumbá, o conselheiro tomou posse em 07/10/95 e deixou o Tribunal em junho de 2009. Nesses 14 anos de Tribunal ocupou os cargos de vice-presidente e Corregedor Geral, exerceu a presidência da 2º Câmara por quatro vezes e uma vez na 1ª Câmara, e ainda, foi presidente do TCE/MS no biênio 2001/2002.

Na atividade política foi secretário de fazenda da Prefeitura Municipal de Corumbá/MS; diretor Executivo da Fundação de Saúde de Mato Grosso do Sul; coordenador Setorial de Planejamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Mato Grosso do Sul; secretário de Desenvolvimento Social do Estado de Mato Grosso do Sul; coordenador de Apoio Técnico da Casa Civil do Governo de Mato Grosso do Sul; secretário Chefe da Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul; diretor Executivo da Fundação de Apoio à Pesquisa, do Ensino e à Cultura; secretário particular do Governador do Estado de Mato Grosso do Sul; membro do Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul; e membro do Conselho de Administração da Enersul.

Na área da educação foi chefe do Departamento de Educação na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; membro do Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul; coordenador Orçamentário e Financeiro da Pró-Reitoria de Planejamento da UFMS e professor do Departamento de Economia e Administração da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.