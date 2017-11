Morre homem que levou um tiro no rosto

O autor do disparo é o ex da atual namorada

No final da tarde dessa sexta-feira (3), Everton de Souza Silveira, 27 anos, morreu no Hospital da Vida de Dourados, onde estava internado desde o dia 1º, após ser atingido no rosto por um tiro disparado pelo ex-marido da atual namorada, em Juti, na região Sul do Estado.

De acordo com informações do site Dourados News, a namorada de Everton relatou à polícia que estava em casa na companhia do namorado e do amigo Walber Moreira dos Santos, quando o ex-marido arrombou a porta da residência e armado com revólver, atirou no rosto do de Everton.

Walber entrou em luta corporal com o suspeito e acabou sendo atingido por um tiro de raspão nas costas.

Após o crime, o suspeito identificado como Reginaldo fugiu. Everton foi socorrido e encaminhado para o hospital municipal, mas devido à gravidade do ferimento foi transferido para o Hospital da Vida de Dourados, onde acabou morrendo.

Quanto a Walber, ele recebeu atendimento médico em Juti e não corre risco de morte. O suspeito continua foragido.