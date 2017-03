Morreu no início da tarde desta quinta-feira (30) na Capital, Adélia Pedrossian, uma das irmãs do ex-governador do Estado Pedro Pedrossiam. A causa da morte não foi divulgada.

De acordo com a publicação de uma sobrinha de Adélia no Facebook, o velório acontecerá a partir das 14 horas na Capela Pax, no Horto Florestal. “A família Pedrossian agradece antecipadamente aos que puderem comparecer”, conclui a publicação.