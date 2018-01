Morre jovem que capotou camionete na MS-145

Gabriel Rios, 19 anos, morreu no início da tarde desta quarta-feira (4), após dar entrada no Hospital Vida em Dourados com traumatismo craniano encefálico.

O jovem capotou a camionete que conduzia na manhã de hoje, na MS-145 entre Angélica e Ipezal.

Ele ficou preso nas ferragens e os Bombeiros conseguiram tira-lo com vida, mas Gabriel não resistiu e morreu horas depois.

A vitima estava com um carro que presta serviço a empresa Case que faz manutenção em maquinas agrícolas e provavelmente estaria indo a trabalho em uma usina da região.