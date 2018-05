Morre youtuber Nara Almeida que lutava contra câncer raro

Morreu na madrugada desta segunda-feira (21) a youtuber maranhense Nara Almeida, que emocionou e mobilizou diversos famosos por conta de sua batalha contra um câncer raro. Ela tinha 24 anos. A informação foi confirmada pelo namorade Nara, Pedro Rocha.

Nas redes, Pedro fez uma despedida emocionada. "Infelizmente a Nara faleceu na noite passada, depois de tanta luta minha vontade era tê-la pra sempre, mas ela merecia descansar. Sua morte deixa um vazio enorme no meu coração, mas ela vai viver pra sempre dentro de mim, será sempre minha inspiração, me fazendo enxergar o mundo de uma maneira melhor. Tenho certeza que ela vai continuar transmitindo sua força pra muita gente, porque esse era o objetivo dela. Descanse em paz meu amor", declarou.

Nara mobilizou milhares de internautas ao relatar sua luta contra um câncer no estômago em posts, quase diários, no Instagram desde o ano passado. A história dela chamou a atenção do cabeleireiro Marco Antônio Biaggi, que venceu um câncer e passou a pedir orações na internet. Desde então, muitos famosos começaram a segui-la na rede social e escrevem com frequência mensagens de apoio à jovem.

O jogador de futebol Alexandre Pato chegou a pagar seis meses de tratamento para a jovem. "Deus como sempre coloca anjos na minha vida e dessa vez colocou o Pato: ele se dispôs a pagar 6 meses de tratamento ( oh Glória) e e a clinonco que fez a doação de 3 doses do medicamento, só Deus sabe a emoção que foi quando tive a confirmação de que eles iriam de verdade ajudar a salvar minha vida, Só gratidão", escreveu Nara na ocasião.

Criada pelos avós desde a infância, Nara reencontrou a mãe ano passado após descobrir a doença. Ela se tornou independente cedo. Aos 16 anos foi morar sozinha e desde o ano passado morava com o namorado, Pedro Rocha, e a mãe dele em São Paulo.

Influenciadora digital, Nara criou uma loja virtual no Instagram de customização de roupas em 2015, que fez sucesso com as internautas. O perfil foi hackeado e ela desistiu do negócio. Desde então, ela passou a acumular seguidores na rede social, que admiram seu estilo. Há três anos, algumas de suas fotos tinham cerca de 10 mil curtidas. Atualmente, as fotos em que relata sua luta contra a doença têm mais de 500 mil curtidas.

Youtuber passava por tratamentos e exames diários: