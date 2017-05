Mortes no trânsito sobem 12% e maiores vítimas continuam sendo motociclistas

De acordo com os números da Agetran (Agência Municipal de Trânsito), neste ano Campo Grande registrou 27 acidentes com mortes, 12% a mais que o ano passado. E para alertar a sociedade em relação ao crescimento dos acidentes na Capital, a agência participou do lançamento “Maio Amarelo”. O evento foi realizado nesta quinta-feira (4) na Afonso Pena com a 25 de Dezembro.

O setor de educação e estatísticas da agência municipal revelou que, o número de óbitos de janeiro a maio do ano passado foi de 24 casos, já este ano, comparando o mesmo período, atingiu 27 ocorrências fatais.

Conforme o agente da Agetran, Éder Vera Cruz, o local onde se concentra a maior parte de acidentes é na região central da cidade. O agente disse ainda, os fatores que mais contribuem são motoristas alcoolizados e a alta velocidade. “Tem aqueles que avistam o sinal amarelo e aumenta à velocidade, esse é o momento que mais acontecem os acidentes. O condutor acelera e não dá tempo de passar e provoca uma colisão transversal com outro veículo”, apontou. “Então observamos que isso ocorre por uma questão de educação. As pessoas não respeitam as leis de trânsito”, acrescentou Vera Cruz.

Motociclistas são as maiores vítimas

A Santa Casa divulgou na última terça-feira (2) os números de pacientes atendido durante o final de semana prolongado devido ao feriado do dia do Trabalhador. O hospital apontou que atendeu 85 pacientes vitimados por acidentes de trânsito em geral, principalmente, motociclistas. Houve um aumento de 23 pessoas no período, se comparado ao final de semana anterior, entre os dias 21 a 24 de abril, quando foram atendidos apenas 62 pacientes.