Moto é furtada em estacionamento de supermercado

Na manhã desta sexta-feira (13), por volta de 7h, uma motocicleta foi furtada no estacionamento de um supermercado, localizado na Avenida Mascarenhas de Moraes no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

A motocicleta era de um funcionário do mercado, que segundo o registro policial foi até o veículo, que estava no estacionamento, retirou a corrente e voltou para dentro do mercado. Depois de 40 minutos o funcionário percebeu que a moto foi furtada.

Segundo o relato do funcionário havia uma casal suspeito no estacionamento do mercado. A Polícia investiga o caso.