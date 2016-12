A Polícia Civil identificou na manhã desta quarta-feira (28), o autor do assassinato do jornalista Nicodemos Moura Rodovalho de Alencar, de 53 anos. João Rodrigues Lopes, de 59 anos, que foi encontrado com a arma que utilizou para matar o jornalista e segundo a Polícia o crime foi motivado por ciúmes.

João Rodrigues Lopes levou a equipe policial até o veículo que utilizou e revelou que a ação foi motivada por uma mensagem que o jornalista havia enviado a sua ex. Atingido por um tiro na nuca, o jornalista foi morto na manhã desta terça-feira (27), no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Conforme a investigação, o veículo do jornalista foi perseguido e o autor efetuou o disparo que atingiu a janela esquerda e a cabeça da vítima na região acima da nuca. A vítima perdeu o controle do carro, bateu o carro no muro de uma residência.

Na noite anterior, Nicodemos havia discutido com um homem que jogava pedras em seu carro. No celular do jornalista, os investigadores identificaram uma mensagem para um número pertencente a uma mulher que informou que seu ex-convivente batia com as descrições obtidas pela Polícia.

João foi preso em flagrante delito pelo crime de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil, Homicídio

Qualificado pela Traição, de Emboscada, ou Mediante Dissimulação ou Outro Recurso que Dificulte ou Torne Impossível a Defesa do Ofendido e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido. Ele encontra-se detido na Segunda Delegacia de Polícia.