Moto é furtada em hospital público da capital

Uma moto foi furtada na noite deste domingo (27), no Hospital Regional de Campo Grande. A falta de gasolina foi a desculpa para o ladrão levar a moto e despistar o segurança.

Segundo o boletim de ocorrência, o proprietário Marcus Cezar Matoso Nantes, 37 anos, relatou que tinha deixado a moto no estacionamento do Hospital por volta das 21h. Quando retornou, percebeu que seu veículo não estava mais lá.

O Segurança do local informou que as 21h30, viu um rapaz moreno, com um capacete na cabeça, saindo empurrando a moto alegando falta de combustível. Não há sistema de monitoramento por câmeras de segurança no estacionamento.

O fato foi registrado pela Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) Piratininga às 00h26 da madrugada de segunda-feira (28).