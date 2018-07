Uma motocicleta que foi furtada na última quinta-feira (28/06), foi encontrada na terça-feira (3), por populares, em um matagal às margens da BR-419, em Anastácio.

De acordo com informações policiais, a moto estava escondida em meio a uma moita coberta com galhos de árvores. Os policiais constataram que a motocicleta foi furtada próximo a um quartel do Exército, em Aquidauana.

A moto foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio.