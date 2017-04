Motocicleta explode durante perseguição policial no interior

Fugindo de abordagem policial, um jovem de 20 anos bateu a motocicleta que conduzia contra um carro, fazendo com que o veículo de duas rodas explodisse na área central de Itaquiraí, ontem (18).

Conforme o site Tá Na Mídia Naviraí, a Polícia Militar realizava rondas para impedir motociclistas de realizarem algazarra nas proximidades de uma escola estadual. Avistado em alta velocidade, os militares seguiram para abordar o jovem, mas ele fugiu.

Também em motocicletas, os PMs perseguiram o suspeito. Na fuga, o rapaz bateu violentamente na lateral de um Gol, no cruzamento com a Rua Eldorado e Avenida Industrial.

Com impacto da batida, o jovem foi jogado ao chão e a moto pegou fogo e houve uma explosão. Com o uso de extintores, inclusive do Gol que foi atingido, os agentes conseguiram apagar as chamas.

Uma equipe de resgate da CCR foi acionada e constatou que o jovem teve uma fratura no fêmur e várias escoriações pelo corpo. A motorista do segundo veículo, de 33 anos, também foi atendida e ambos foram levados para o hospital São Francisco.

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí e a motorista afirmou que quer representar criminalmente contra o rapaz devido aos ferimentos e prejuízo que teve.