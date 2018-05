Motociclista atropela criança e foge

Na tarde de terça-feira (22), uma menina de sete anos foi atropelada quando atravessava a rua com sua família, em Ladário, por um motociclista. A criança teve ferimento leves e foi encaminhada para o pronto socorro de Corumbá.

De acordo com o Corpo de Bomebiros por volta das 13h10 uma viatura de resgate foi acionada para atender uma ocorrência na rua Saldanha da Gama, bairro Santo Antonio, em frente ao colegio João Batista, onde aconteceu o atropelamento de uma criança.

No local os socorristas prestaram os primeiros socorros à menina, que estava caída no chão com ferimentos nas costas, escoriações no abdômen e nos braços. Ela estava consciente e orientada e foi imobilizada e encaminhada ao pronto socorro de Corumbá.

O motociclista chegou a cair, mas se levantou e fugiu do local do acidente. A criança estava atravessando a rua com sua mãe e com seu irmão quando a motocicleta a atingiu.