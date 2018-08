Na tarde de quarta-feira (15), um ciclista idoso, de 78 anos, foi atropelado por um motociclista, quando trafegava pela rua Rio Grande do Sul, no bairro Cristo Redentor, em Corumbá.

De acordo com informações do Diário Corumbaense, o idoso sofreu escoriações nos braços, no rosto e um corte na mão direita.

Ele foi socorrido por uma equipe do 3º Grupamento de Bombeiros Militar, recebendo atendimento emergencial e encaminhado para o pronto-socorro municipal. O motociclista fugiu do local.