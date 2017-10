Motociclista cai em bueiro que passava por manutenção

Um motociclista ainda não identificado caiu dentro de um buraco de aproximadamente três metros de profundidade na noite de sexta-feira (20), em Três Lagoas.



Segundo informações do site JP News, o homem - que trabalha em uma horta - saiu do local de trabalho e seguia para casa quando bateu no morro de areia e caiu com o veículo dentro do buraco onde está sendo feito o trabalho de manutenção da rede fluvial.



A motocicleta ficou sobre o corpo da vítima, que supostamente estaria embriagada. O motociclista foi retirado do buraco com a ajuda de moradores da região.



Ele sofreu lesões e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para os cuidados médicos.



A motocicleta foi retirada do buraco pelos familiares da vítima.



O Pelotão de Trânsito da Polícia Militar registrou o acidente.