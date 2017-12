Motociclista cai em buraco, perde o controle, bate em carro e morre

O motociclista Cícero Alves Dantas, de 53 anos, morreu na noite desta terça-feira (5) após cair em um buraco, perder o controle e bater em um carro que teve o pneu furado ao passar pelo mesmo local, na Avenida Gury Marques, em Campo Grande.

O acidente envolveu os dois veículos que caíram no mesmo local, em frente a Polícia de Transito Estadual.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois veículos seguiam na avenida no sentido sul/ norte, quando o carro caiu no buraco e teve os dois pneus dianteiros furados. O condutor do carro parou o veículo na via e saiu para procurar novos pneus.

Alguns minutos depois, segundo uma testemunha, o motociclista se aproximou, caiu no mesmo buraco perdeu o controle e bateu na traseira do carro que estava parado na via. De acordo com o registro policial, o motociclista morreu no local.

A polícia foi acionada e realizou os procedimentos de praxe.