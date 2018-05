Motociclista colide com mulher e criança em bicicleta

Uma colisão entre uma motocicleta Biz e uma bicicleta na manhã desta segunda-feira (21), deixou uma mulher ferida no cruzamento entre a rua Duque de Caxias e a Antônio Nogueira no Bairro Alto, em Aquidauana.

Segundo informações do site O Pantaneiro, o Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe do Resgate atendeu os feridos. Uma professora de 59 anos estava a caminho da escola quando colidiu com uma mulher de 24 anos e sua filha de 4 anos que estava na garupa da bicicleta. Após a colisão, mãe e filha caíram.

A mulher se queixou de dor no joelho, mas sua filha e a motociclista saíram ilesas. A ciclista foi encaminhada ao hospital.