O motociclista, Estanislau Manoel de Menezes, 56 anos, morreu depois de sofrer um TCE (Traumatismo Cranianos Encefálico) em acidente de trânsito. O caso aconteceu na manhã de domingo (10) na MS – 215, na região da Serra do Amazilo, em Pedro Gomes – a 305 km de Campo Grande.

De acordo com o Coxim Agora, Manoel pilotava uma motocicleta Honda/Bros pela estrada e em uma curva quando colidiu em uma Toyota/Bandeirantes que vinha no sentido contrário. O veículo era conduzido por Maria Sardinha, de 47 anos.

Ainda de acordo com o Coxim Agora, a vítima seguia pela contramão da via quando colidiu na Toyota. Ele avistou o veículo e ficou nervoso, perdeu o controle da motocicleta e não conseguiu evitar a colisão batendo em uma das rodas do veículo.

Traumatismo craniano

Menezes bateu a cabeça na carroceria da caminhonete e sofreu um TCE (Traumatismo Craniano Encefálico) morrendo no local.

A Polícia Militar registrou o acidente e isolou o local até a chega da Perícia de Coxim que depois encaminhou o corpo ao ao IML (Instituto Médico Legal) onde foi submetido a uma necropsia.