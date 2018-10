A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital com uma possível luxação no cotovelo

Na tarde de quinta-feira (4), um motociclista colidiu com a traseira de um carro e ficou ferido, em Coxim.

De acordo com informações do Edição MS, a vítima, Ecton Brasil da Silva, 22 anos, se chocou com um automóvel, conduzido por Valdemir Vieira de Oliveira, 51 anos. Valdemir contou ao site local que seguia pela rua Presidente Costa e Silva e no momento em que aguardava para entrar na avenida Virgínia Ferreira, acabou sendo atingido pela motocicleta.

Ector sofreu uma possível luxação no cotovelo direito, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura.

O Corpo de Bombeiros também esteve no local, assim como o Grupamento de Trânsito (GTRAN) da Polícia Militar que registrou o acidente.