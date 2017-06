Motociclista de 23 anos morre após ter perna esmagada em acidente

O motociclista, Kaic Wesley Pereira, de 23 anos, que teve a perna esmagada por um caminhão na manhã desta quarta-feira (21), em Três Lagoas – a 328 km de Campo Grande, morreu três horas depois do acidente quando passava por atendimento no hospital da cidade. Testemunhas relataram que a vítima bateu em um dos caminhões e acabou caindo embaixo do outro.

De acordo com o site JP News, o rapaz morreu às 11h30 da manhã já no Hospital Auxiliadora. Ele chegou à unidade de atendimento ainda com vida, mas o seu estado de saúde era considerado grave e devido a isso sofreu diversas complicações e não resistiu.

O acidente

Conforme as testemunhas, Wesley tentou fazer uma ultrapassagem perigosa, entre dois caminhões, mas perdeu o equilíbrio bateu em um dos caminhões e acabou caindo embaixo do outro. Ele teve ferimento na virilha com exposição das vísceras.

A carreta era conduzida por um homem, de 65 anos, que é morador de Campo Grande e seguia para o Paraná.