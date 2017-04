Uma colisão entre moto e camionete, matou Kelson Bruno da Costa, de 23 anos, na noite desta sexta-feira (7), na MS-223, entre o Distrito de Silviolândia a Coxim. A vítima ainda foi levada com vida ao hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o site Edição de Notícias, a vítima é estudante de enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O rapaz conduzia uma motocicleta Yamaha, quando foi atingindo por uma camionete Toyota Hilux. Ele ainda foi levado ao hospital Regional Álvaro Fontoura, onde teve quatro paradas cardíacas, vindo a falecer por volta das 23h.

De acordo com o condutor do veículo envolvido, relatou para a reportagem que foi surpreendido pelo jovem, que fazia uma conversão à esquerda, para entrar na estrada que dá acesso ao Centro de Tradições Gaúchas (CTG) da região. A Polícia Civil investiga o caso.

Amigos do jovem se manifestou o luto em redes sociais pouco depois do grave acidente. O corpo do universitário será velado na tarde deste sábado (8), e o enterro está marcado para manhã deste domingo (9).