Polícia Civil instiga as causas do acidente

Wuany Meire Batista de Oliveira, de 60 anos, morreu na tarde deste domingo (26), no Hospital da Vida, após se envolver em um acidente de moto no cruzamento das ruas Frei Antônio com a Zeferino de Almeida, em Dourados.

Segundo o site Dourados News a mulher seguia pela rua em uma motocicleta Suzuki, quando ao passar pelo cruzamento entre as citadas, em circunstâncias que estão sendo apuradas, não obedeceu à sinalização e colidiu na lateral de um Fiat/ Siena, conduzido por um garoto de 18 anos.

A vítima foi encaminhada com ferimentos graves até o hospital do município, onde acabou morrendo em seguida. A Polícia investiga o caso.