Motociclista é arrastada por caminhão e morre após fazer conversão proibida

Andreia Pereira do Prado Oliveira, 33 anos, morreu na manhã desta terça-feira (3), após ser atropelada por um caminhão na MS-436, em Camapuã.

De acordo com informações policiais, a vítima transitava de moto pela rodovia e fez uma coversão proibida e foi atingida pelo caminhão que vinha no sentido contrário. Carregado com calcário, o motorista do caminhão não conseguiu parar e a vítima foi arrastada por 20 metros.

A motociclista morreu na hora. O caminhoneiro precisou de atendimento médico e foi encaminhado em estado de choque para um hospital da região.