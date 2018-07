Motociclista fica ferido após colidir com carro

Na tarde desta quarta-feira (11), uma colisão entre uma moto e um carro deixou o motociclista ferido, no cruzamento das ruas Colombo e 1º de Abril, em Ladário.

De acordo com informações da assessoria do Corpo de Bombeiros, o motociclista colidiu na traseira do carro, que parou para dar passagem à crianças que estavam atravessando na faixa de pedestre para irem para a escola.

No local, os militares prestaram socorro para o homem, 36 anos, que estava caído no chão, consciente e apresentava escoriações nos braços e suspeita de fratura na perna direita.

Após o atendimento, o rapaz foi encaminhado para o Pronto Socorro da cidade.