A vítima foi encaminhada para o hospital com suspeita de fraturas no braço e na perna

Na tarde terça-feira (18) um motociclista ficou ferido após ser atingido violentamente por um carro, no cruzamento das ruas Waldemar do Carmo Martins com a Senador Auro Soares de Moura Andrade, em Nova Andradina..

De acordo com informações do Nova Nrews, o condutor do carro, com placas de Nova Andradina, teria invadido a preferencial no cruzamento e atingido a vítima que pilotava uma moto, e que não portava documentos pessoais e do veículo no momento da colisão.

Com o violento choque, o motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Cassems, com suspeita de fraturas no braço esquerdo e perna esquerda. A Polícia Militar também esteve no local para atender a ocorrência.