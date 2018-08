Na tarde desta terça-feira (31), um jovem perdeu o controle da motocicleta que conduzia e colidiu numa cerca de arame farpado, na avenida Marcio Lima Nantes, em Coxim.

Segundo informações do Edição MS, Vanderlei de Souza Oliveira, 23 anos, pilotava uma moto com placa de Coxim, quando colidiu com a cerca, sofrendo escoriações e alguns cortes por conta do arame farpado. Ao ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, Vanderlei estava consciente.

O jovem foi imobilizado e levado para o Hospital Regional Álvaro Fontoura. Ele não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O Grupamento de Trânsito (GTRAN) da Polícia Militar registrou o acidente.