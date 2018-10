Na manhã desta segunda-feira (8) um acidente envolvendo uma camionete e uma motocicleta, deixou um rapaz de 18 anos com alguns ferimentos pelo rosto, a colisão aconteceu na Avenida Ministro João Arinos, que dá acesso a BR-262 saída para Três Lagoas.

De acordo com o sargento Valério do Corpo de Bombeiros, os dois veículos estavam vindo no mesmo sentido da via, mas a mulher de 40 anos foi entrar no estacionamento de uma loja de matérias de construção, foi quando o motociclista colidindo na porta traseira da camionete.

A dentista de 40 anos relatou que faz esse percurso quase todos os dias, e que quando foi entrar no estacionamento só escutou um estouro.

O jovem é habilitado e estava em uma moto vermelha 125 cilindradas, havia marcas de sangue espalhados pelo local e ele foi socorrido pelos Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.