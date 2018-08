Na noite de quinta-feira (16), um homem ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo um carro e uma moto, na Vila Bela, em Coxim.

Segundo informações do Edição MS, Rodrigo Baiona de Morais, de 27 anos, foi socorrido pelos militares Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional Álvaro Fontoura.

Rodrigo pilotava uma moto, com placa de Coxim, pela rua Girassol, e colidiu com um carro, também com placas de Coxim, que estava devidamente estacionado. Ele sofreu traumatismo craniano encefálico, além de muitas escoriações, principalmente no rosto. Conforme os socorristas, o estado da vítima inspira cuidados,

O Grupamento de Trânsito (GTRAN) da Polícia Militar foi acionado para atender a ocorrência.





Foto: Reprodução/ Edição MS - Alisson Silva