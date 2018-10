Socorristas do Samu foram até o local para realizar o atendimento emergencial, mas já encontraram o jovem sem vida

Na noite de quarta-feira (3) um jovem morreu, no Distrito Industrial em Três Lagoas, após colidir a motocicleta que pilotava contra um poste de iluminação.

De acordo com informações do site local Hoje Mais, o jovem, identificado como Diony Elias Saraiva, 23 anos, seguia para o trabalho em uma fábrica na região do Distrito Industrial, quando perdeu o controle de sua moto e acabou colidindo violentamente contra o poste.

Uma equipe do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, porém, quando chegaram ao local, encontraram Diony morto.

O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) de Três Lagoas.