Motociclista morre ao perder o controle e bater a cabeça no meio-fio

Paulo Ricardo Ferreira dos Anjos, 30 anos morreu após sofrer um acidente na BR-262, na divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo.

A vítima estava em uma motocicleta e perdeu o controle ao passar por uma rotatória. Paulo bateu no guard rail da pista e caiu de cabeça no meio-fio. Ele sofreu traumatismo craniano e chegou a ser socorrido pelos Bombeiros, mas não resistiu e morreu no hospital.

Segundo informações, Paulo era proprietário da borracharia do posto de combustível e teria solicitado emprestado a motocicleta de uma amiga para vir até a região de Três Lagoas e ao retornar para o lado paulista, acabou sofrendo o acidente.