Motociclista morre após colidir com cavalo na MS-276

Ronaldo Aparecido da Silva Moraes, 33 anos, morreu na noite de sábado (24), após colidir a motocicleta que pilotava com um cavalo na MS-276, entre Anaurilândia e Batayporã.

A vítima trabalhava como cobrador em uma empresa de Nova Andradina e estava retornando para Bataguassu onde morava.

Segundo o site Nova News, Ronaldo pilotava sua motocicleta, uma Honda Titan 150, quando teria sido surpreendido com um animal na rodovia. A vítima não conseguiu desviar e bateu com a moto no cavalo. A vítima e o cavalo morreram no local.