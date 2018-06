Motociclista morre após colidir em carro no Jardim dos Estados

Alexander Augusto Correa Da Silva, 25 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (27), após se envolver em acidente em um cruzamento no bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande.

De acordo com informações policiais, o jovem conduzia uma motocicleta quando, no cruzamento das ruas Paraíba e Da Paz, colidiu contra um carro. Com o impacto, Alexandre morreu na hora.

O motorista do carro, Leonardo Siqueira Dussel, 20 anos, relatou que o motociclista não teria respeitado o sinal que estava verde para ele.

Dussel passou por teste de alcoolemia, que constatou que ele teria ingerido bebida alcoólica. A polícia solicitou imagens da câmera de segurança de comércios próximo do acidente. O caso será investigado.