Motociclista morre após colidir em carro

João Fernandes Souza morreu na tarde de sexta-feira (8), após se envolver em um acidente, em Dourados.

De acordo com o apurado pelo site Dourados News, a vítima trafegava numa Honda CG preta e se chocou contra o Ford Fiesta prata, conduzido por um homem de 42 anos.

O motorista do carro relatou que seguia pela rua Monte Alegre e pouco depois do cruzamento com a rua Hyran Pereira de Matos, sinalizou iria entrar na garagem de sua casa, anexo à conveniência de sua propriedade.

Ao fazer a conversão, o motociclista acabou atingindo a lateral do veículo. João chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu antes de dar entrada no Hospital da Vida.