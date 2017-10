Motociclista morre após se chocar em carreta

Felipe Magaroto, 21 anos, morreu na noite de domingo (1º), após bater a moto que pilotava na traseira de uma carreta Scânia na região central de Nova Andradina.

De acordo com o site Nova News, o motociclista seguia sentido centro bairro quando perdeu o controle da direção e bateu na traseira da carreta. A vítima morreu no local.

O caminhoneiro teria estacionando a carreta de forma correta para fazer um lanche quando, em seguida, teria ocorrido a colisão.

De acordo com socorristas, um dos fatores que pode ter contribuído com a colisão, seria a falta de visibilidade, provocada pela chuva que caia no momento, aliado também ao modelo da viseira do capacete usado pela vítima. O equipamento possuía uma película escura, que pode ter diminuído a visão que o motociclista tinha da via.

Além dos policias do trânsito e equipes de socorristas, uma equipe da Pericia Técnica também esteve no local.

(Com o impacto, o jovem de 21 anos morreu na hora)