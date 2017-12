Motociclista morre em acidente na BR-276

Com a batida, o motociclista teve parte do seu corpo arrancado e dilacerado

O motociclista Rodrigo Domingos de Jesus, de 27 anos, teve parte do corpo arrancado e morreu na noite deste domingo (10), em um acidente na rodovia BR-276, entre o município de Ivinhema e o distrito de Amandina. A motocicleta e um carro Fiat Uno bateram de frente.

Com a batida, o motociclista teve parte do seu corpo arrancado e dilacerado. Segundo o site Ivi Notícias, o jovem teve um pé e um braço arrancados. O braço da vitima foi encontrado no banco dianteiro do carro e o pé ficou na pista, próximo ao corpo.

A moto ficou destruída. O motorista do carro não teve ferimentos graves. No carro também estavam a esposa e dois filhos do motorista. As vítimas foram encaminhadas para o hospital da cidade. A polícia e o Corpo de Bombeiros foram acionados e estiveram no local.