O motociclista Aníbal Pucheta, 38 anos, morreu após ser esmagado por uma carreta nesta segunda-feira (15), em Ponta Porã.

De acordo com informações do site Porã News, a vítima fatal conduzia sua motocicleta com placas do Paraguai e tinha seu pai como passageiro. O acidente aconteceu em uma esquina no momento em que Aníbal teria tentado ultrapassar a carreta pela direita e o motorista, não vendo o motoqueiro, fez a conversão na mesma e atingido o motoqueiro.

Aníbal foi esmagado pelas rodas da carreta e morreu na hora, seu pai conseguiu escapar ileso. O pai da vítima relatou que o motorista não deu sinal para virar, por isso, o filho tentou a ultrapassagem. O condutor da carreta disse não ter notado o motoqueiro e rebateu a versão dada pelo pai, e afirmou que deu o sinal de entrada à direita.

Agentes da Polícia Técnica realizaram os procedimentos de rigor e encaminharam o corpo da vitima ao IML local para posterior entrega aos familiares, já o condutor da carreta foi encaminhado juntamente com o veiculo ao DP da Polícia Civil para as providências cabíveis.