O condutor do carro fugiu do local sem prestar socorro

Na madrugada deste sábado (15) morreu um motociclista que foi atropelado por um motorista, que não respeitou a sinalização e invadiu a preferencial, em Três Lagoas. A vítima chegou a ser levada para o hospital, onde não resistiu e morreu seis horas depois.

De acordo com informações do site local da Rádio Caçula FM, Mauro José Carvalho Gomes, de 37 anos, seguia em uma moto rua Eurídice Chagas Cruz, quando foi atingido por um carro, que teria desrespeitado a sinalização no cruzamento com a rua Mercúrio.

O motorista do veículo, que não foi identificado, fugiu do local sem prestar socorro. Mauro foi levado pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Auxiliadora, com lesões no queixo e face e fortes dores no peito. Seis horas depois, Mauro não resistiu aos ferimentos e morreu.

A polícia foi informada por volta das 4h da manhã, deste sábado, que Mauro faleceu devido a complicações do acidente. Não há informações sobre o paradeiro do motorista envolvido.